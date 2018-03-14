Крикунов подтвердил свою отставку, ХК «Автомобилист» – нет

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Владимир Крикунов в интервью газете «Советский спорт» подтвердил свою отставку. «Я же говорил, что этот год для меня последний», – сказал он.

Между тем в самом клубе информации пока официально не подтверждают. Как напомнили «Новому Дню» в пресс-службе «Автомобилиста», у Крикунова действует контракт до 30 апреля.

Добавим, ранее сообщалось, что команду в следующем сезоне может возглавить Илья Воробьев, который в ноябре прошлого года был уволен из магнитогорского «Металлурга».

Екатеринбург, служба информации

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