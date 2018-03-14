В екатеринбургской дочке Газпрома готовятся «принимать меры» к непришедшим на выборы (ДОКУМЕНТ)

Активно готовятся к выборам президента в ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Руководителям филиалов велено лично составлять списки проголосовавших и подгонять «уклонистов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера руководителям была разослана служебная записка с инструктажем.Документ попал в социальные сети. В записке говорится, что руководители филиалов или уполномоченные ими сотрудники в течение дня голосования должны всячески работать на повышение явки. В частности, «организовать голосование работников филиала, членов их семей и пенсионеров» с 08:00 до 11:30, и до 12.00 сообщить в штаб о количестве проголосовавших. После 12:00 требуется «принять меры» для приглашения не желающих голосовать и не позднее 21:00 доложить о результатах. Другие сотрудники в частных беседах подтвердили, что подобный инструктаж действительно проводится.

Напомним, ранее ТАСС сообщил, что Центризбирком России обратится в Генпрокуратуру с просьбой установить подлинность аудиозаписи, на которой сотрудников одного из предприятий «Газпрома» в Орловской области принуждают проголосовать на выборах президента РФ 18 марта. «По данной ситуации надо направлять [обращение] в Генпрокуратуру, можно на всякий случай и руководству «Газпрома», – сказала Памфилова.

Екатеринбург, служба информации

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