Новый рекорд: более 123 тысяч свердловчан будут голосовать не по прописке

Более 123 тысяч избирателей в Свердловской области подали заявления о голосовании по месту нахождения в день выборов президента РФ. Об этом «Новому Дню» сообщил председатель областного избиркома Валерий Чайников.

«Окончательной цифры пока нет, поскольку участковые комиссия продолжают работать со спецзаявлениями. Обращения от избирателей будут приниматься до 14 часов 17 марта», – отметил руководитель комиссии.

Напомним, на выборах президента России не предусмотрены открепительные удостоверения. Вместо этого жители могут заранее подать заявление о включении в список избирателей на удобном для себя участке. С 1 февраля такие обращения принимались в теркомах, филиалах МФЦ и на портале госуслуг, с 13 марта – только в участковых комиссиях по месту жительства. Отметим, что наибольшее количество заявлений по месту нахождения было подано за минувшие две недели – еще в начале марта количество «мобильных» избирателей было около 40 тысяч.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

Победитель викторины ДОСААФ и РИА «Новый День» определен. Он получил сертификат на обучение вождению любого вида транспорта (ФОТО). / Выборы близко: власти в регионах сообщают о повышении МРОТ. / ЧМ-2018 не сможет остановить опасные производства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»