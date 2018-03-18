Выборы в Свердловской области начались без нарушений, но с мини-очередями (ФОТО)

В Свердловской области полтора часа назад открылись избирательные участки. На некоторых из них уже с первых минут работы выстроились небольшие очереди из желающих побыстрее отдать свой голос за будущего президента. Нарушений пока не зафиксировано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока выборы проходят спокойно. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников 18 марта доложил губернатору Евгению Куйвашеву о своевременном открытии всех 2541 УИК. «Избирательные участки в Свердловской области начали работу без сбоев в 8:00 и в соответствии с регламентом будут работать до 20:00 местного времени. До начала голосования избирательной комиссией совместно с органами региональной и муниципальной власти, с правоохранительными органами была проделана вся необходимая организационная работа для того, чтобы выборы президента России прошли в Свердловской области в соответствии с законом и с соблюдением мер безопасности», – сказал Валерий Чайников.

Наблюдатели на участках уже работают, стараясь пресекать малейшие нарушения. «Я голосовал на ЖБИ. Наблюдал такую сцену: в кабинку зашла бабушка и мужчина с ней. Подлетел наблюдатель, начал кричать, что это злостное нарушение, может заходить только один, начал кричать на членов УИК. Бабушка сказала, мол, я не вижу ничего. Наблюдатель продолжил истерику. Но бабушка с мужчиной уже, видимо, успели галочку поставить, опустили листы и ушли», – рассказал очевидец.

С первых минут на некоторых УИК были видны очереди, к примеру, довольно людно было на участке в Екатеринбурге на улице Белинского, в одном из УИКов Ивделя, Талицы. Впрочем, спустя несколько десятков минут после открытия народу стало меньше. В ряде других избирательных участков, напротив, оказалось пустынно.

В Качканаре на некоторых участках по просьбе руководства заводов с непрерывным циклом производства голосование идет с 6 часов утра, особых очередей не заметно. В поселке Студенческом, который из-за череды коммунальных аварий замерзал с мартовских праздников, к выборам, судя по всему, отопление запустили – по крайней мере, работающие в УИКе не сидят в тулупах и валенках.

По словам тех, кто уже проголосовал, на информациюнных стендах, рассказывающих о кандидатах, рядом с фамилией Грудинина приклеен лист с информацией о его зарубежных счетах.

Напомним, всего в списке восемь кандидатов:

Бабурин Сергей Николаевич

Грудинин Павел Николаевич

Жириновский Владимир Вольфович

Путин Владимир Владимирович

Собчак Ксения Анатольевна

Сурайкин Максим Александрович

Титов Борис Юрьевич

Явлинский Григорий Алексеевич

Более 123 тысяч избирателей в этом году голосуют не по прописке – и некоторые оказались удивлены тем, что открепительное не нужно. В редакцию обратился уралец, пришедший голосовать в Китае. По его словам, ему в МФЦ сказали брать открепительное и российский паспорт. А на месте голосования потребовали только загранпаспорт. Очевидно, в МФЦ, в которое обращался свердловчанин, работают некомпетентные сотрудники.

Первые данные о явке станут известны после 10 часов утра. Добавим, уже известны данные о явке на 10 утрах в некоторых 20 регионах страны. Более 28 % жителей Чукотки проголосовали в первые два часа с момента открытия участков, а явка в Новосибирской и Иркутской областях не дотянула и до 7 %.

Екатеринбург, служба информации

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