В Свердловской области открылись избирательные участки

В Свердловской области несколько минут назад открылись избирательные участки. Регион, как и вся страна, выбирает президента на шесть лет. А Екатеринбург отдельным голосованием выбирает проект для благоустройства города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», день голосования начался спокойно. Участки, как им и положено, открылись в 8 утра. За исключением нескольких УИК Качканара и Первоуральска – руководство местных промышленных предприятий с непрерывной технологией труда попросило их начать работу с 6 утра.

Выбирать президента россияне могут из следующих кандидатов:

Бабурин Сергей Николаевич

Грудинин Павел Николаевич

Жириновский Владимир Вольфович

Путин Владимир Владимирович

Собчак Ксения Анатольевна

Сурайкин Максим Александрович

Титов Борис Юрьевич

Явлинский Григорий Алексеевич

Те, кто с последних выборов подзабыл адрес своего участка, могут уточнить это на сайте избиркома. Наблюдать за выборами можно будет онлайн, на сайте нашвыбор2018.рф, где будут идти трансляции с участков.

Скрин с камер наблюдения на сайте www.nashvybor2018.ru

Добавим, жители Екатеринбурга смогут выбрать, какие территории города должны быть благоустроены в первую очередь. В списке четыре места: набережная реки Исеть от Малышева до Куйбышева, набережная от Куйбышева до ЦПКиО, сквер возле Оперного театра и парк Зеленая Роща. Из четырех можно выбрать три варианта. Это голосование будет проходить в тех же зданиях, где и голосование за президента, но не на всех участках. Их более трехсот, ближайший можно узнать в этом списке. Правила этого голосования отличаются от выборов президента – можно голосовать не по прописке (главное, быть жителем Екатеринбурга), голосовать можно с 14 лет. А главное – выбирать проект благоустройства можно вне зависимости от того, посещал горожанин выборы президента или нет.

РИА «Новый День» просит тех, кто решил сходить на выборы, обращать внимание

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Еще раз напомним. Работодатели не вправе заставлять своих сотрудников голосовать «по указке». Но если от вас требуют под угрозой увольнения сделать выбор в пользу какого-то кандидата, прочитайте нашу инструкцию, как проголосовать по душе, а не по приказу, и отчитаться перед работодателем.

Екатеринбург, служба информации

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