Челябинскую область вот-вот обезглавят. Эксперты не исключают «дагестанский сценарий»

Предстоящие в воскресенье выборы президента могут стать последней проверкой для губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Глава региона, который не может ни справиться с межэлитными конфликтами, ни добиться уважения у населения, может потерять свой пост уже на следующей неделе.

Против челябинского губернатора играет многое, но прежде всего – его собственный стиль управления. Опрошенные РИА «Новый День» эксперты сходятся во мнении, что руководство политически непростым регионом – явно не его призвание. «Им действительно не очень довольны в Москве, и довольно давно. Он весьма неплохой экономист, но очень слаб в вопросах внутренней политики, – поделился мнением с корреспондентом РИА «Новый День» федеральный политолог, бывший заместитель уральского полпреда Андрей Колядин. – Более того, в его окружении нет человека, который бы в ней разбирался. В команде прежнего губернатора были прекрасные специалисты – Грачев, Сандаков, – у Дубровского таких нет. Его окружение выполняет, по сути, секретарские функции. Нет специалистов, способных блокировать угрозы, упреждать удары, избегать опасностей, и это – в агрессивном внутриполитически регионе. И такая ситуация складывалась у него с самого начала. Вероятно, он и сам это чувствует». По мнению эксперта, Дубровского не стоит даже пытаться привлекать к работе над повышением явки на президентских выборах, так как его собственный рейтинг – не более 30%, тогда как у его предшественника Юревича этот показатель достигал 58%. Андрей Колядин не исключает, что какое-то кадровое решение по Челябинской области в обозримом будущем будет принято, но с оговоркой: какое именно – знает только глава государства.

По мнению одного из челябинских политологов, перемены на Южном Урале назрели давно. «Местные элиты в затяжной войне, близкое окружение губернатора грызётся между собой вместо того, чтобы консолидироваться. Уйдет он сразу или нет – вопрос неоднозначный, но слишком много факторов работают в пользу такого решения. В любом случае, альтернатива должна быть не связана с регионом, потому что опираться на тот или иной южноуральский клан бессмысленно – это лишь вызовет новый виток политического противостояния и внутриэлитных разборок. И я бы даже не исключал жесткий силовой дагестанский сценарий – с мощной зачисткой самых обнаглевших (наш эксперт употребил более крепкое слово) персонажей, которые считают, что ухватили бога за бороду. Короля играет свита. Свита сошла с ума в аппаратных войнах. Король занял позицию над схваткой. Знакомый сценарий в некоторых регионах, где прошлой осенью прошла ротация глав как раз по этому признаку».

Напомним, обстановка в Челябинской области действительно накалена. Совсем недавно – перед 8 Марта – южноуральцы вышли на очередной митинг против строительства Томинского горно-обогатительного комбината – проекта Русской медной компании. На этот раз организаторы акции задали прямой вопрос: «Зачем нам такой губернатор, который не контролирует, что происходит у него в области?».

Добавим, что в качестве преемника некоторые источники называют мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, выходца из Магнитогорска. Напомним, Носову уже давно прочат губернаторскую карьеру: во втором по величине свердловском городе ему уже тесновато. Наблюдатели вспоминают последний визит на Урал президента Владимира Путина, который состоялся 6 марта. По свидетельству очевидцев, после беседы с Владимиром Владимировичем Сергей Константинович выглядел очень довольным. Впрочем, сам он не только не подтверждает догадки, но и опровергает их.

РИА «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Челябинск, служба информации

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