В скандальной колонии ИК-46 троих зеков обвинили в смерти четвертого. СК: «Сотрудники колонии ни при чем»

В скандальной колонии № 46 города Невьянска завершено расследование очередного убийства заключенного. Как напомнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трое зеков в ночь на 4 июня 2017 жестоко избили четвертого, при этом издеваясь над ним. Но лишь спустя два дня мужчина был переведен из карантинного отделения в медсанчасть. Еще спустя двое суток его отвезли в Невьянскую ЦГБ, где он и умер на следующий день.

Троим, избивавшим сокамерника, светит новый срок по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сотрудникам колонии ничего не грозит. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, было допрошено 55 свидетелей из числа сотрудников ИК-46, медсанчасти и осужденных, проведены проверки документов, отсмотрено больше 60 Гб записей камер видеонаблюдения. «Обстоятельства совершенного преступления полностью подтверждены видеозаписями, при этом какая-либо причастность сотрудников исправительного учреждения к причинению вреда здоровью осужденного полностью исключена, что объективно подтверждено собранными доказательствами», – заверили в ведомстве.

Тем не менее, следователи все же нашли «недостатки» в организации надзора за осужденными, равно как и в организации медпомощи в медсанчасти. «В адрес руководства внесены соответствующие представления об устранении выявленных недостатков и по привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения», – сообщили в ведомстве.

Что касается врачей Невьянской ЦГБ, то, по результатам комиссионной медицинской экспертизы, медики оказали помощь умирающему мужчине «своевременно, но не в полном объеме». Впрочем, эксперты сделали выводы, что «неполнота оказания медпомощи в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшего не состоит».

Добавим, это не первый подобный случай в ИК-46. Три года назад тогдашний начальник колонии Илья Чикин и несколько его подчиненных были признаны причастными к смерти 26-летнего заключенного Агбарали Агбаралиева. Сотрудники ИК избили зека в штрафном изоляторе и оставили его на двое суток прикованным наручниками. После гибели Агбаралиева более 400 осужденных объявили голодовку, требуя расследовать убийство. По итогам рассмотрения уголовного дела в суде экс-начальник колонии Чиков был приговорен к 13,5 годам лишения свободы, его сообщники получили сроки от 7 до 13 лет тюрьмы.

Проводившиеся тогда проверки надзорных ведомств также вскрыли многочисленные нарушения в работе пенитенциарного учреждения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

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