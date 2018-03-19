Молодежка «Автомобилиста» сыграет в 1/4 Кубка Харламова с «Белыми медведями»

Стал известен соперник молодежного хоккейного клуба «Авто» из Екатеринбурга в 1/4 плей-офф Кубка Харламова. Это челябинский МХК «Белые медведи». Команды проведут четыре встречи – две в Екатеринбурге и две в Челябинске. Домашние игры «Авто» с южноуральцами запланированы на 21 и 22 марта, обе игры начнутся в 18:30. «Белые медведи» сыграют дома против екатеринбуржцев 25 и 26 марта.

В последний раз хоккеисты «Авто» выходили в четвертьфинал МХЛ в 2008 году, однако пройти дальше тогда не вышло.

Добавим, что на матчи МХК «Авто» действительны сезонные абоненты и журналистские аккредитации на игры «Автомобилиста». Основная команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина в первом круге плей-офф на прошлой неделе, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:4.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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