Жириновский обошел Грудинина, а Собчак набрала 10% – итоги голосования за президента на сайте РИА «Новый День»

Редакция РИА «Новый День» подвела итоги интернет-голосования за кандидатов в президентов России, которое продолжалось с 12 по 19 марта.

Первое место, как и на настоящих выборах, занял действующий президент Владимир Путин – ему отдали предпочтение 24% наших читателей. На втором месте с результатом 16,7% – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в реальности ставший только третьим. Тройку лидеров замыкает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (16,1%). Почти в пять раз больше, чем на реальных выборах, получила Ксения Собчак – за нее на нашем сайте проголосовали 10,81% пользователей. Неожиданно высоким оказался результат Максима Сурайкина от партии «Коммунисты России» – он с результатом 2,5% занял пятое место, опередив и Григория Явлинского (1,6%), и Бориса Титова (1,9%), и Сергея Бабурина (1,4%).

Еще 14,84% наших читателей ответили, что не пойдут на выборы. 10% – что пойдут, но испортят бюллетень.

Напомним, в реальности Владимир Путин набрал 76,67% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,79%. Третья позиция у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: его результат 5,66%. Далее идет телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся от «Гражданской силы», с 1,67% голосов. Ее поддержали 1,2 млн россиян. Пятое место занял кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, набравший 1,04% голосов. Ему отдали голоса 764,5 тыс. избирателей. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов: у Бориса Титова (Партия Роста) – 0,76%, у Максима Сурайкина («Коммунисты России») – 0,68%, у Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») – 0,65%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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