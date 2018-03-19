Обработано почти 100% бюллетеней: результат Путина приблизился к 77%

Центризбирком России огласил результаты выборов главы государства после подсчета 99,81% избирательных бюллетеней. Согласно последним данным, действующий президент Владимир Путин еще немного оторвался от соперников, набрав 76,67% голосов. За него проголосовали 56,2 млн человек.

Второе место сохранил кандидат от КПРФ Павел Грудинин, однако уровень его поддержки снизился до 11,79%. За директора совхоза им. Ленина отдали голоса 8,6 млн избирателей. Третья позиция у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: его результат также снизился – до 5,66%. За него проголосовали 4,1 млн россиян.

Далее идет телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся от «Гражданской силы», с 1,67% голосов. Ее поддержали 1,2 млн россиян.

Пятое место занял кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, набравший 1,04% голосов. Ему отдали голоса 764,5 тыс. избирателей.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов: у Бориса Титова (Партия Роста) – 0,76%, у Максима Сурайкина («Коммунисты России») – 0,68%, у Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») – 0,65%.

Скриншот сайта ЦИК РФ

По данным ЦИК, явка по итогам подсчета 90% бюллетеней составила около 67% – выше, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Тогда избирательные участки посетили 65,3% россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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