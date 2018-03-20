В Екатеринбурге коммерсант прописал в квартире почти семь тысяч мигрантов

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявила о неудовлетворительной работе городской полиции по предупреждению преступлений в сфере миграционного законодательства, в частности, по фиктивной прописке иностранцев.

Сегодня на заседании гордумы прокурор привела вопиющий пример: в декабре 2016 года в отделе полиции №14 было возбуждено уголовное дело в отношении ИП Макеев. Предприниматель поставил на фиктивный учёт 57 гастарбайтеров в квартире в доме № 24 по ул. Баумана. Пока расследовалось уголовное дело, количество нелегалов по этому адресу возросло до 6844 человек.

«Объясните, пожалуйста, чем занимались участковые на этой территории и отдел дознания, который вёл это дело?" – спросила Светлана Кузнецова начальника полиции Екатеринбурга Сергея Кулагина, который выступал с отчётом перед депутатами.

Кулагин заметил, что вопрос по данной квартире поднимал на совещании с прокуратурой в прошлом году. Но этот ответ ещё больше возмутил Кузнецову: «Вы полагаете, что прокуратура должна заниматься профилактикой? Кто ставит на учёт граждан?"

Начальник городского УМВД признал, что это работа его ведомства, и пообещал разобраться с участковыми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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