В Екатеринбурге на 16 «квадратах» прописали 20 тысяч мигрантов: первые подробности дела о самой «резиновой» квартире

Прокуратура обнародовала первые итоги проверки самой большой «резиновой» квартиры в Екатеринбурге. Оказалось, что за 10 лет в ней было прописано 20 тысяч мигрантов. Следователи начали доследственную проверку в полиции.

Накануне сотрудники прокуратуры опросили мужчину, в отношении которого расследуется дело о незаконной регистрации мигрантов. Прокурор города Светлана Кузнецова на заседании гордумы рассказала, что в декабре 2016 года в отделе полиции №14 было возбуждено уголовное дело в отношении ИП Макеева. Предприниматель поставил на фиктивный учёт 57 гастарбайтеров в квартире в доме № 20 по ул. Баумана. Пока расследовалось уголовное дело, количество нелегалов по этому адресу возросло до 6844 человек. Как оказалось, в этой квартире мужчина владеет только 16 кв. метрами, и, по его словам, за 10 лет он прописал там около 20 тысяч мигрантов. Соседи рассказали, что никогда не видели в своем подъезде такого количества иностранцев, в этой квартире «гости» не проживали.

У надзорного ведомства есть вопросы к работе полиции. «При изучении уголовного дела было установлено, что за год расследования данный мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения не избиралась», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий прокуроры опросят сотрудников отдела по вопросам миграции отдела полиции № 14 УМВД по г. Екатеринбурга, дадут оценку их работе.

В СУ СК по Свердловской области заявили о проведении доследственной проверки на предмет наличия в действиях должностных лиц миграционного отдела полиции признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ «Халатность». По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации

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