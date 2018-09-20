Хозяин квартиры, прописавший 9 тысяч мигрантов, отделался скромным штрафом

В Екатеринбурге сегодня вынесли приговор владельцу «резиновой квартиры», в который было прописано более 9 тысяч мигрантов. Мужчина заплатит штраф в 400 тысяч. На своем бизнесе он заработал десятки миллионов.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, Вячеслав Макеев признан виновным в ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Ему назначено наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. Судья назначил 450 тысяч, но Макеев заплатит чуть меньше с учетом времени, которое он провел под стражей. Отметим, это почти максимум от того, что просила прокуратура, – гособвинитель требовал наказания в виде штрафа в 490 тысяч. Санкции статьи подразумевают штраф до 500 тысяч либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на такой же срок.

«Необходимо отметить, что данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности при отсутствии отягчающих обстоятельств, в связи с чем наказание в виде лишения свободы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 56 УК РФ назначено быть не может», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Эта история стала достоянием общественности после заявления прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, прозвучавшего на заседании гордумы. Там она рассказала, что декабре 2016 года в отделе полиции №14 было возбуждено уголовное дело в отношении ИП Макеев. Предприниматель поставил на фиктивный учёт 57 гастарбайтеров в квартире в доме № 20 по ул. Баумана. Пока расследовалось уголовное дело, количество нелегалов по этому адресу возросло до 6 844 человек. Полицейские поспешили заявить, что им якобы мешали работать законы и сами сотрудники прокуратуры, отменившие возбуждение уголовного дела. В ходе перепалки оказалось, что за 10 лет мужчина в комнате прописал 20 тысяч мигрантов. Однако по ходу расследования эта цифра менялась. В материалах дела, которое утвердила прокуратура, сообщается, что на регистрационный учет мужчина поставил 9 274 мигрантов.

За прописку одного мигранта мужчина брал от полутора до пяти тысяч рублей. Получается, что приговоренный к 400-тысячномуштрафу заработал минимум 14 миллионов рублей – это если с большинства он брал по минимальной «таксе», если по максимуму, то его заработок мог составить до 46 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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