В Свердловской области нашли 87 владельцев «резиновых» квартир, где были прописаны 18 тысяч мигрантов

В Свердловской области подвели итоги полицейского рейда, в ходе которого сотрудники МВД искали «резиновые» квартиры. Только в этом году было возбуждено 678 уголовных дел в отношении 87 человек. Все они незаконно регистрировали в своем жилье иностранцев и граждан РФ.

«В текущем году сотрудниками полиции с миграционного учета снято более 18 тысяч иностранных граждан, а с регистрационного ‒ более 200 граждан России», ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Например, жительница Екатеринбурга, которая за один месяц прописала у себя 36 мигрантов, была приговорена к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Годом ранее она уже привлекалась по статье за аналогичные преступления, но тогда отделалась штрафом в 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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