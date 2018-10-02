В Свердловской области нашли 87 владельцев «резиновых» квартир, где были прописаны 18 тысяч мигрантов

В Свердловской области подвели итоги полицейского рейда, в ходе которого сотрудники МВД искали «резиновые» квартиры. Только в этом году было возбуждено 678 уголовных дел в отношении 87 человек. Все они незаконно регистрировали в своем жилье иностранцев и граждан РФ.
«В текущем году сотрудниками полиции с миграционного учета снято более 18 тысяч иностранных граждан, а с регистрационного ‒ более 200 граждан России», ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Например, жительница Екатеринбурга, которая за один месяц прописала у себя 36 мигрантов, была приговорена к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Годом ранее она уже привлекалась по статье за аналогичные преступления, но тогда отделалась штрафом в 100 тысяч рублей.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 02.10.18
В Первоуральске у жены чиновника отобрали слишком дорогие дом и участок. / Екатеринбуржцам предлагают сдавать батарейки и ртутные лампы. / За лесными пожарами на Урале будут следить видеостены и беспилотники. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»