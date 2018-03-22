ГУ МВД о самой «резиновой» квартире: ничего не могли сделать из-за законов и прокуратуры

В свердловской полиции прокомментировали, как житель Екатеринбурга смог прописать тысячи мигрантов в квартире даже во время расследования уголовного дела. Оказалось, полицейские ничего не могли сделать, потому что их ограничивает законодательство. Вторая причина – прокуратура, которая требовала прекратить уголовное дело. РИА «Новый День» приводит комментарий ГУ МВД по Свердловской области в полном варианте.

«Выявили незаконную регистрацию иностранных граждан в квартире дома на улице Баумана в Екатеринбурге сотрудники полиции, а не какие-либо иные силы. Вместе с тем, пресечь факты постановки людей на учет, по мнению специалистов, было невозможно, так как действующее законодательство нашей страны, как это ни парадоксально, не содержит ни одного основания для отказа в регистрации по месту пребывания. Тем не менее, по данному факту органы внутренних дел оперативно возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении». Дважды, в мае и сентябре 2017 года, уголовное дело было готово для направления в суд. Но, по данным дознавателей, в связи с судебным обжалованием подозреваемым действий должностных лиц полиции в порядке статьи 125 УПК РФ, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного преследования в отношении Макеева. Уверен, Следственный комитет, который начал доследственную проверку, а также сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные меры реагирования», – пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, о том, как предприниматель, будучи в статусе подозреваемого в фиктивной прописке мигрантов, прописал на своей жилплощади еще более шести тысяч человек, на заседании гордумы вчера рассказала прокурор города Светлана Кузнецова. После прокуратура дополнила информацию: за 10 лет в квартире, где предпринимателю Макееву принадлежало 16 «квадратов», были прописаны более 20 тысяч человек. В СУ СК по Свердловской области заявили о проведении доследственной проверки на предмет наличия в действиях должностных лиц миграционного отдела полиции признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ «Халатность». По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.03.18

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