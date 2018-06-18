В Екатеринбурге будут судить владельца самой «резиновой» квартиры: прописку получили 9 тысяч мигрантов

Утверждено обвинительное заключение по делу Вячеслава Макеева, который прописал на 16 квадратных метрах более 9 тысяч мигрантов. Причем несколько тысяч из них – уже после возбуждения уголовного дела.

Вячеслава Макеева обвиняют по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». По версии следствия, мужчина оформлял прописку мигрантам в комнате площадью 16 квадратных метров в доме на улице Баумана. С октября по май 2017 года он занимался всем лично, а с мая прошлого года до апреля 2018 – и самостоятельно, и используя в качестве курьера своего сына. Иностранцы за незаконную прописку платили от 1,5 до 5 тысяч рублей. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Впервые о самой резиновой квартире города стало известно после выступления прокурора Светланы Кузнецовой на заседании гордумы. Там она рассказала, что декабре 2016 года в отделе полиции №14 было возбуждено уголовное дело в отношении ИП Макеев. Предприниматель поставил на фиктивный учёт 57 гастарбайтеров в квартире в доме № 20 по ул. Баумана. Пока расследовалось уголовное дело, количество нелегалов по этому адресу возросло до 6844 человек. Полицейские поспешили заявить, что им якобы мешали работать законы и сами сотрудники прокуратуры, отменившие возбуждение уголовного дела. В ходе перепалки между органами оказалось, что за 10 лет мужчина в комнате прописал 20 тысяч мигрантов. По ходу расследования эта цифра менялась. В материалах дела, которое утвердила прокуратура, сообщается, что на регистрационный учет мужчина поставил 9 274 мигрантов.

Екатеринбург, служба информации

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