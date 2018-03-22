Прокуратура опровергла заявления МВД по делу о «резиновой» квартире в Екатеринбурге

Заочный спор между прокуратурой и ГУ МВД из-за «резиновой» квартиры в Екатеринбурге продолжается. Надзорный орган в ответном комментарии утверждает, что полицейские сами хотели прекратить расследование фиктивной постановки на учет тысячи мигрантов, за что были привлечены к ответственности.

«В прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга не поступало ни в 2017 году, ни в 2018 году для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении мужчины, зарегистрировавшего свыше 6,8 тысяч граждан в своей квартире на улице Баумана. Более того, прокуратура Орджоникидзевского района в июле 2017 года отменила незаконное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное сотрудниками полиции. После чего сотрудники полиции вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела, которое прокуратура как незаконное отменила в сентябре 2017 года. Сотрудники прокуратуры также направили указание о необходимости проведения конкретных следственных действий.

Также прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга вносила неоднократно представления в адрес начальника отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбурга, а также начальника УМВД по Екатеринбургу об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства в связи с волокитой по уголовному делу. Сотрудники отдела полиции были привлечены к ответственности», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На довод полицейских, что они ничего не могли сделать из-за ограничений в законодательстве, прокуратура ответила следующее: «Административный регламент предоставления услуги по регистрации граждан и законодательство, регулирующее вопросы в сфере миграции, действительно не предусматривает возможности отказа в регистрации. Но предусматривает возможность выхода сотрудников ОП № 14 в «резиновую» квартиру с проверкой и после установления факта фиктивной регистрации – последующего снятия с регистрационного учета мигрантов, фактически в квартире не проживающих. Что сделано сотрудниками полиции не было. Кроме того, статья 12 Федерального закона «О полиции» прямо обязывает сотрудников полиции пресекать совершение преступлений. Фактически, органы полиции продолжали регистрировать мигрантов, не принимая мер по снятию незаконно зарегистрированных мигрантов».

Прокурорская проверка в отделе полиции №14 Екатеринбурга будет продолжена. Будут опрошены сотрудники отдела по вопросам миграции и дана оценка качеству расследования уголовного дела, отметили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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