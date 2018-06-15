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Пятница, 15 июня 2018, 11:50 мск

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Житель Екатеринбурга отсидит 4,5 года за «резиновую» квартиру на две сотни мигрантов

Житель Екатеринбурга Константин Бунаков попался на липовой прописке мигрантов – он поставил на учет 198 человек. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 4,5 года.

Всего мужчина в своей квартире прописал 198 человек, то есть заработал он чуть меньше сотни тысяч рублей. Незаконный бизнес он развернул с 18 августа по 27 октября 2017, мигранты регистрировались на улице Социалистической. Зарабатывать дальше помешал полицейский – при мониторинге информационной базы ППО «Территория» начальник отдела по вопросам миграции ОП №14 обратил внимание на массовую постановку на учет иностранных граждан на один и тот же адрес. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. В суде выяснилось, что екатеринбуржец имеет «богатую» криминальную биографию. За последние 2 года он трижды привлекался к суду, в том числе и за аналогичное преступление. Мировой судья судебного участка № 4 Орджоникидзевского района с учетом такого бэкграунда отправила мужчину в колонию строгого режима на 4 года и шесть месяцев. Подсудимый обжаловал приговор в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, но в последний момент отозвал апелляционную жалобу. Накануне приговор вступил в законную силу.

В марте этого года в Екатеринбурге нашли самую «резиновую» квартиру – в ней предприниматель прописал 20 тысяч мигрантов. Историю обнародовали в прокуратуре. Причем в полиции, после того, как вскрылся такой факт, заявили, что они поделать ничего не могли из-за законов. Интересно, что за время расследования дела количество прописанных в квартире выросло еще на 6844 человек. А в июне стало известно, что владелица квартиры на улице Посадской прописала у себя 1349 мигрантов.

Екатеринбург, служба информации

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