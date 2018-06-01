В Екатеринбурге нашли очередную «резиновую» квартиру, где прописаны 1300 мигрантов

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, обвиняемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В своей квартире на улице Посадской женщина незаконно прописала 1349 мигрантов.

По версии органов дознания, 52-летняя хозяйка жилища внесла ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранцев. Аферу с пропиской она проводила с января 2017 года по март 2018 года, при этом мигранты на самом деле в квартире не проживали. Против женщины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Материалы дела направлены в мировой суд Верх-Исетского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, самая большая «резиновая» квартира в Екатеринбурге обнаружилась на Эльмаше. Прокурор города Светлана Кузнецова на заседании гордумы рассказала, что в декабре 2016 года в отделе полиции №14 было возбуждено уголовное дело в отношении ИП Макеева. Предприниматель поставил на фиктивный учёт 57 гастарбайтеров в квартире в доме № 20 по ул. Баумана. Пока расследовалось уголовное дело, количество нелегалов по этому адресу возросло до 6844 человек. После допроса мужчины выяснилось, что в этой квартире он владеет только 16 квадратными метрами, и за 10 лет ему удалось там прописать около 20 тысяч мигрантов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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