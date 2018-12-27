Житель Екатеринбурга устроил «резиновую квартиру» из нежилого помещения, прописав сотни мигрантов

В екатеринбургском поселке Горный Щит обнаружилась «резиновая квартира». Мужчина прописал 267 мигрантов в чужом нежилом помещении – на это у него ушло около двух месяцев.

На нарушении закона попался 41-летний ранее не судимый мужчина. В центрах муниципальных и государственных услуг он регистрировал иностранцев в помещении на улице Садовой, причем это помещение нежилое, он его арендовал. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что прописку мужчина оформлял, предоставляя «липовые» документы о недвижимости. С 18 октября 2017 года по 22 декабря 2017-го за 11 походов в отдел по регистрации он прописал 267 иностранцев, которые в помещении не проживали. С каждого он брал по 100 рублей. «Противоправные действия обвиняемого за счет бесконтрольного роста незаконно легализованных иностранных граждан на территории Российской Федерации фактически повлекли за собой социальную напряженность в общественной жизни», – отметили в УМВД.

О массовой регистрации стало известно участковому, в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас переданы в мировой суд Чкаловского района. Обвиняемый вину признал и пояснил полицейским, что ставил на фиктивный учет жителей ближнего зарубежья, чтобы заработать.

Напомним, в сентябре вынесли приговор Вячеславу Макееву, владельцу «самой резиновой квартиры». Он прописал 9 тысяч мигрантов, заработал десятки миллионов, а заплатит штраф в 400 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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