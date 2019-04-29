Владелец квартиры в Екатеринбурге, прописавший четыреста мигрантов, заплатит штраф

В Екатеринбурге вынесли приговор по организации очередной мегарезиновой квартиры. Прописка 401 мигранта обошлась хозяину жилья в 250 тысяч рублей.

Житель Екатеринбурга Владимир Волков прописал в квартире на улице Стрелочников 401 иностранца. Реально давать место для проживания он не планировал. При этом такую массовую регистрацию он организовал всего за несколько месяцев, с сентября по декабрь 2018 года. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Волкова признали виновным по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Его судили в особом порядке, так как свою вину он признал. Решением суда мужчина выплатит штраф в 250 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Это далеко не первый случай в Екатеринбурге, когда в помещении за относительно короткий срок прописывались сотни иностранцев. Так, в Горном Щите мужчина прописал 267 мигрантов – на это у него ушло около двух месяцев, причем прописку он оформлял в чужом нежилом помещении. А в сентябре 2018 года вынесли приговор Вячеславу Макееву, владельцу самой резиновой квартиры. Он прописал 9 тысяч мигрантов, заработал десятки миллионов, а его наказание – штраф в 400 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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