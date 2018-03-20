«В подъездах собираются толпы людей и открыто принимают наркотики», – прокуратура раскритиковала позитивный отчет начальника горУВД

Традиционный отчет главного полицейского Екатеринбурга перед депутатами городской думы обернулся почти скандальным разоблачением. Городской прокурор Светлана Кузнецова раскритиковала позитивные показатели по снижению преступности в уральской столице и фактически обвинила силовиков в нежелании работать на благо горожан.

Согласно отчету начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Сергея Кулагина, криминогенная обстановка в городе за 2017 год несколько улучшилась. Убийств, побоев и грабежей стало меньше, хотя увеличилось количество экономических преступлений. При этом Кулагин сообщил о снижении подростковой преступности на 16%. С этим не согласилась прокурор города. По словам Светланы Кузнецовой, в прошлом году в разных районах города рост тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних составил от 43% до 250%. В том числе на 78-102% увеличилось количество преступлений, совершенных родителей в отношении собственных детей. По мнению главы надзорного ведомства, одной из причин этой ситуации является то, что отделы полиции плохо координируют свои действия.

Еще одна претензия прокурора была связана с ростом наркопритонов. «В 2016 году в городское УМВД поступило 100 заявлений о содержании притонов. Возбуждено два дела, выписано 84 отказных материала. В 2017 году по 105 поступившим заявлениям возбуждено семь дел, выдано 75 отказных. Я регулярно получают жалобы от граждан, что в их подъездах собираются толпы людей и открыто принимают наркотики», – отметила Кузнецова. Для убедительности она зачитала депутатам одно из таких обращений, где заявитель жалуется на соседа-содержателя притона и описывает, что «подъезд провонял рвотой и мочой, а родители боятся за своих детей, которые вынуждены проходить мимо наркоманов». Участковые несколько раз задерживали посетителей этого притона, но потом отпускали их.

Наличие проблемы подтвердил глава города Евгений Ройзман. «Мне на прием приходят люди и жалуются на притоны в подъездах. У меня ощущение, что у полиции либо недокомплект участковых, либо участковые просто не хотят этим заниматься».

Помимо этого, Светлана Кузнецова назвала неудовлетворительной работу полиции с фиктивными прописками, автоугонами и борьбой с нелегальными киосками в Екатеринбурге. По последнему вопросу мэрия и силовики до сих пор не пришли к соглашению.

После длительной дискуссии Ройзман спросил начальника полиции, какие проблемы есть у его ведомства. Кулагин ответил, что проблем нет. Но это реплика снова вызвала возражение прокурора.

«В прошлом году я объехала 10 отделений полиции и увидела, в каких условиях работают сотрудники. Случайно попала на совещание участковых. В одном кабинете собралось 30 человек, и только пятеро сидели на стульях, остальные стояли. Откуда после такого у полицейских будет энтузиазм для работы?», – отметила Кузнецова. Она отметила, что после иска надзорного ведомства состоялся переезд Орджоникидзевского ОВД, но пожелала, чтобы улучшением условий работы участковых занималось их руководство, а не прокуратура.

Добавим, что словесные пикировки двух ведомств стали регулярными на заседаниях городской думы. В прошлый раз от Кузнецовой досталось врио замначальника городского УМВД Александру Дмитриеву.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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