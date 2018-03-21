Метрополитен Екатеринбурга официально подтвердил взрыв башни 24 марта (СКРИН)

Екатеринбургский метрополитен официально подтвердил, что несколько станций утром в субботу, 24 марта, будут закрыты именно из-за демонтажа недостроенной телебашни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение руководство МУПа размещено на его официальном сайте. «В связи с проведением Акционерным обществом «Работы Взрывные Специальные» (АО «РВС») работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по адресу: ул. Степана Разина, д. 15, в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 19.03.2018 № 514 «О закрытии движения транспорта по улицам Степана Разина и Декабристов и электропоездов от станции метро «Площадь 1905 года» до станции метро «Ботаническая», на период с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 24.03.2018 закрывается движение электропоездов от станции метро «Площадь 1905 года» до станции метро «Ботаническая» в обоих направлениях. Движение электропоездов от станции метро «Проспект Космонавтов» до станции метро «Площадь 1905 года» сохраняется.

Просим извинения за доставленные неудобства. Руководство метрополитена», – говорится на сайте.

Напомним, ранее официальная газета мэрии «Вечерний Екатеринбург» сообщила, что в субботу для движения транспорта закроют улицы Степана Разина (на участках от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (на отрезке от Розы Люксембург до Степана Разина) с 08:00 до 10:00. Но уже через час газета выступила с опровержением. «По уточненным данным, глава администрации Екатеринбурга не подписывал постановление о перекрытии улиц 24 марта в районе телебашни», – говорится в заявлении с извинениями читателям.

Екатеринбург, служба информации

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