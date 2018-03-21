Управление госохраны ОКН: екатеринбургская телебашня не является памятником

Эксперты по охране объектов культурного наследия (ОКН) не нашли оснований для включения в реестр ОКН недостроенной екатеринбургской телебашни.

Об этом сообщила РИА «Новый День» начальник отдела правовой работы свердловского управления Госохраны ОКН Евгения Игнатова. По ее словам, заключение вынесли эксперты трех организаций: НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» и свердловского отделения ВООПИиК (Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры).

Информация о принятом решении направлена заявителю – свердловскому общественнику Олегу Букину, который месяц назад обратился в управление с просьбой проверить, является ли телебашня объектом культурного наследия. На проверку заявления давался максимальный срок в 90 дней, но эксперты уложились и в 30. Кроме Букина информация о решении экспертов была направлена собственнику объекта – АО «Ледовая арена».

По закону, до решения Госохраны работы по демонтажу телебашни должны были быть остановлены. Теперь, когда оно есть, с этой стороны никаких препятствий нет.

«К работе Букина относимся с пониманием и уважением, а также ко всем защитникам телебашни. Но спешим их заверить, что все работы были проведены в соответствии с законом», – прокомментировал ранее ситуацию начальник управления по связям с общественностью УГМК Алексей Свалов.

Напомним, сегодня утром Екатеринбургский метрополитен официально сообщил, что несколько станций утром в субботу, 24 марта, будут закрыты именно из-за демонтажа недостроенной телебашни. На сайте метрополитена появилось сообщение, что в связи с проведением работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции на период с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 24.03.2018 закрывается движение электропоездов от станции метро «Площадь 1905 года» до станции метро «Ботаническая» в обоих направлениях. Движение электропоездов от станции метро «Проспект Космонавтов» до станции метро «Площадь 1905 года» сохраняется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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