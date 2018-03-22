Правительство Свердловской области отдаст 130 миллионов владельцам камер на дорогах

Правительство Свердловской области заплатит 130 миллионов за несколько месяцев работы камер фотовидеофиксации на дорогах. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион, впрочем, его традиционным победителем и единственным участником не первый год становится «УГМК-Телеком».

Компания – победитель открытого накануне электронного аукциона должна будет передавать данные с собственных камер до 15 сентября этого года. Всего требуется не менее 500 тысяч сообщений, число камер – минимум 58 стационарных и не менее чем 67 передвижных. В документах указан рекомендуемый перечень мест их установки и видимых фиксируемых нарушений.

К примеру, в Каменске-Уральском должно быть не менее 5 камер с фиксацией проезда на красный свет светофора, заезда за стоп-линию и выезда на встречную полосу. Камеры на Серовском, Пермском, Тюменском трактах, Россельбане должны фиксировать превышение скорости. Как минимум шесть камер в Екатеринбурге будут «запоминать» автомобилистов, проезжающих по выделенке для общественного транспорта.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 апреля, аукцион пройдет 16 апреля. Весьма вероятно, победителем станет «УГМК-Телеком». Обслуживанием камер с начала этого года и до 15 мая за 144,7 млн рублей занимается именно эта компания, она единственный заявившийся участник, как и в предыдущие годы. В ходе обсуждения бюджета на 2018 год в заксобрании гендиректор компании Василий Ланских просил заключать контракт не на квартал, а на полгода. А заодно – увеличить количество камер. Что, как нетрудно догадаться, в разы увеличивает сумму – с 399 млн до 981 млн рублей, или на 582 млн рублей. По подсчетам оператора, это позволит увеличить поступления от штрафов до 1,2 млрд рублей в 2018 году, а чистая прибыль области превысит 220 млн рублей. У части депутатов такой проект вызвал возмущение, в основном тем, что значительная доля от штрафов уходит не в бюджет, а коммерсантам. Из 460 рублей каждого «среднестатистического» штрафа около 290 забирает оператор, около 55 рублей перечисляется почте на рассылку официальных уведомлений, и лишь 90 рублей попадает в бюджет области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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