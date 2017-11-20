Дочка УГМК попросила у области 582 млн рублей на видеокамеры: это объем дефицита здравоохранения

Более полутора часов сегодня длилось в заксобрании обсуждение статьи расходов, предназначенной на оплату услуг фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Компания-оператор настаивала на необходимости полумиллиардных инвестиций, ее поддерживал представитель ГИБДД, а оппоненты из числа депутатов негодовали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в уходящем году оператором, который победил в торгах по предоставлению услуги закупки, установки и обслуживанию камер, стала компания «УГМК Телеком». До октября на дорогах области работали 115 мобильных камер. Сейчас сотрудничество приостановлено из-за того, что контракт осенью не был продлен. Гендиректор компании Василий Ланских рассказал членам рабочей группы, что всего за месяцы работы камер на основе их съемок было выписано более 1 млн 138 тысяч штрафов на сумму почти 789 млн рублей. Из них в областной бюджет поступило 333 млн, еще 179 млн пока не взыскано. Затраты бюджета на оплату госконтракта составили 259,2 млн рублей. Таким образом, сообщил представитель оператора, чистая прибыль области составила 74 млн рублей.

Компания надеется продолжить сотрудничество с областью, но хотела бы заключить контракт не на один квартал, как предполагает проект бюджета в первом чтении, а на весь год, а также увеличить число камер. Что, как нетрудно догадаться, в разы увеличивает сумму – с 399 млн до 981 млн рублей, или на 582 млн рублей. По подсчетам оператора, это позволит увеличить поступления от штрафов до 1,2 млрд рублей в 2018 году, а чистая прибыль области превысит 220 млн рублей.

У части депутатов такой проект вызвал возмущение. Единоросс из Каменска-Уральского Михаил Голованов заявил, что почти 600 млн рублей – это на сегодня объем дефицита всей отрасли здравоохранения Свердловской области. Он также обратил внимание на несправедливое, с его точки зрения, распределение поступлений от штрафов – из 460 рублей каждого «среднестатистического» штрафа около 290 уходит оператору – исполнителю сервисного контракта, около 55 рублей – почте на рассылку официальных уведомлений, и лишь 90 рублей попадает в бюджет области. Его поддержал коммунист Александр Ивачев, который заявил, что государство «пытается скинуть на плечи частника обеспечение безопасности на дорогах». «Давайте, все перекинем на частников, и будем им платить столько, сколько они просят. А просят они много. А деньги-то – из карманов наших граждан!» – подчеркнул Ивачев.

Директор департамента информатизации Алексей Рукавишников сообщил, что цена госконтракта вполне соотносится с другими регионами, а взять эту миссию на себя департамент не может, хотя бы потому, что нет людей. Оператор, по его словам, берет на себя все – и закупку техники, и обслуживание. Желающих взять на себя эту работу по более низкой цене, по его словам, пока не нашлось. Старейший депутат заксо Владимир Терешков, как обычно, выступил в роли примирителя, заявив, что даже если область откажется от услуг оператора, купит новые камеры и попробует передать их в обслуживание непосредственно гаишникам – ничего не получится, потому что у тех свое четкое расписание и план работы. «Надо ли продолжить финансирование этого проекта? Наверное, надо. Есть ли у нас возможность сейчас выделить дополнительно 582 млн рублей? Нет, такой возможности нет, и об этом тоже надо говорить прямо. Давайте начнем год с теми тремястами миллионами, а дальше посмотрим. Кто был на предыдущих рабочих группах, знает – у нас все сейчас на пределе идет. Но работу надо продолжать», – считает он.

Последнее слово, однако, осталось за главой минфина Галиной Кулаченко, которая предложила добавить к спорной статье расходов дополнительно 74 млн рублей. Вероятно, к корректировке вернутся по итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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