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Понедельник, 16 июля 2018, 15:30 мск

Новости Екатеринбург

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На дорогах Свердловской области установят еще 47 камер

До конца этого года на дорогах Свердловской области установят еще 47 комплексов фотовидеофиксации.

Камеры поставят на дорогах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Березовского и на трассах регионального значения. Власти ждут, что это обезопасит движение в муниципалитетах и за городом. «По итогам 2017 года на тех участках дорог, которые были оборудованы камерами фотовидеофиксации, число аварий со смертельным исходом сократилось на 27% в сравнении с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Иными словами, установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока человек», – отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Сейчас на дорогах региона работают более 120 стационарных комплексов и около 130 передвижных.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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