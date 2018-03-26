Свердловские пожарные пока не планируют глобальных проверок ТРЦ после Кемеровской трагедии

В ГУ МЧС по Свердловской области в ближайшее время не планируют проверок пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, указаний на этот счет из федерального центра пока не поступало. «Когда будет, мы вас известим», – сказали в пресс-службе.

Напомним, вчера вечером в Кемерово произошла страшная трагедия. В ТРЦ «Зимняя вишня» на улице Ленина около четырех часов дня вспыхнул пожар. Площадь возгорания в ТРЦ составила 1,6 тыс. квадратных метров. Погибли 48 человек, многие из них – дети.

Екатеринбург, служба информации

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