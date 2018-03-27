Петербург, Екатеринбург, Владивосток: россиянам предложили выбрать «лишнее» консульство США

Российское посольство в США предложило читателям своего твиттера сделать выбор: какое из трех американских консульств они предпочти бы видеть закрытым. Такой опрос появился после новости о предстоящем закрытии российского консульства в Сиэттле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к этому времени проголосовали почти 42 тысячи пользователей. Большинство из них, 47%, предпочли бы закрыть консульство США в Санкт-Петербурге, 34% – в Екатеринбурге, 19% – во Владивостоке. Голосование продлится еще 10 часов.

Напомним, в феврале этого года генконсул США в Екатеринбурге сообщил, что количество виз для россиян будет урезано из-за сокращения штата. «После необоснованного решения правительства Российской Федерации о сокращении персонала дипломатической миссии мы сократили и свою деятельность, в том числе, выдачу виз», – прокомментировал генконсул Пол М. Картер. Несколько месяцев назад, по его словам, штат генконсульства был сокращен на 60 %.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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