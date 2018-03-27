Генконсульство США в Екатеринбурге пакует вещи?

Официальных заявлений о закрытии генконсульств США в России к полудню 27 марта не поступало ни с американской, ни с российской стороны. Однако еще утром сотрудники дипмиссии в Екатеринбурге, возможно, начали собирать вещи.

Сообщения о закрытии генконсульства США в Екатеринбурге появляются с прошлого года, когда американская сторона приостанавливала выдачу виз после требования МИД о высылке членов посольства из страны. На этот раз скандал связан с делом Скрипаля. США, Канада и европейские страны объявили о высылке российских дипломатов. Однако до сих пор нет официальной информации о закрытии генконсульств – они, напомним, есть в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке. По словам наших коллег из «Уралинформбюро», с утра в генконсульстве прошло совещание. Однако работа визового центра продолжается в штатном режиме, с утра на прием по поводу получения разрешения на въезд в США пришло порядка десяти человек.

Очевидцы также сообщают о том, что в здание, где сидят дипломаты, приехала «газель» с коробками.

По информации источника РИА «Новый День», закрытие генконсульства в Екатеринбурге может произойти в том случае, если США не решится обрывать политические и экономические связи де-факто. «Закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге – это чистая политика, это видимое прекращение связей во втором городе страны. С экономической точки зрения эффект ниже. Если в США серьезно захотят ударить по экономике, то закрыто будет представительство во Владивостоке. Екатеринбург с этих позиций, даже несмотря на налаженные связи и объемы экономического оборота, выглядит скорее как некая альтернатива. Этакий показательный момент, в конечном итоге не ставящий крест ни в политическом поле, ни в экономическом», – считает источник. Дозвониться до официального представителя генконсульства США в Екатеринбурге на протяжении дня не удается, между тем, как сообщает РИА «Новости», представитель дипмиссии во Владивостоке уже дал официальный комментарий – работа идет в штатном режиме.

Напомним, Российское посольство в США предложило читателям своего твиттера сделать выбор: какое из трех американских консульств они предпочти бы видеть закрытым. Такой опрос появился после новости о предстоящем закрытии российского консульства в Сиэттле. К этому моменту 46 % проголосовало за Санкт-Петербург, 35 % за Екатеринбург и 19 % за Владивосток. Голосование продлится еще 7 часов.

Екатеринбург, служба информации

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