США предложили закрыть консульство в Санкт-Петербурге

В голосовании «Какое консульство США вы бы закрыли в России?» победил Санкт-Петербург. Напомним, 27 марта Российское посольство в США в своем твиттере предложило читателям выбрать, какое из трех американских консульств они предпочти бы видеть закрытым. Такой опрос появился после новости о предстоящем закрытии российского консульства в Сиэттле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в итоге в голосовании победил Санкт-Петербург (47 процентов голосов), на второе место вышел Екатеринбург (35 процентов голосов), а на третье – Владивосток (18 процентов голосов).

Напомним, в феврале этого года генконсул США в Екатеринбурге сообщил, что количество виз для россиян будет урезано из-за сокращения штата. «После необоснованного решения правительства Российской Федерации о сокращении персонала дипломатической миссии мы сократили и свою деятельность, в том числе, выдачу виз», – прокомментировал генконсул Пол М. Картер. Несколько месяцев назад, по его словам, штат генконсульства был сокращен на 60 %.

Накануне также появилась информация о том, что в генконсульстве США в Екатеринбурге прошло экстренное совещание, посвященное возможному закрытию, в диппредставительство были завезены коробки – очевидно, для вещей сотрудников на случай отбытия из страны.

Напомним, что на официальном уровне никаких решений о том, какое из диппредставительств США будет закрыто в качестве зеркального ответа, пока нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.18

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