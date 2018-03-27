Вопрос о лишении мандата депутата Карапетяна могут решить уже завтра

Завтра, 28 марта, в 14:00 в заксобрании состоится заседание мандатной комиссии.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в заксобрании, на нем будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна из фракции «Справедливой России». Официально эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, ранее в заксобрание от прокуратуры поступило представление на депутатов, которые допустили неточности при заполнении декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Месяц назад этот факт подтвердила корреспонденту РИА «Новый День» председатель парламента Людмила Бабушкина. «Окончательного решения пока не принято. Когда закончится работа комиссии, я сообщу вам о результатах», – пообещала тогда Людмила Бабушкина.

В данный момент председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников и сам Карапетян для комментариев недоступны. Напомним, ранее стало известно, что у прокуратуры возникли претензии к Карапетяну, который не указал в декларации сведения об имуществе двух своих детей. Такое нарушение грозит серьезными санкциями вплоть до лишения мандата.

Екатеринбург, служба информации

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