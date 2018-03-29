Мэрия Екатеринбурга официально одобрила покупку автомобиля за 1,4 миллиона для ТЮЗа

Мэрия Екатеринбурга одобрила покупку новой машины для городского ТЮЗа за 1,4 миллиона рублей, потому что старая «Волга» перестала отвечать требованиям безопасности из-за повышенного износа, подтвердил необходимость дорогостоящего приобретения замглавы администрации по социальным вопросам Михаил Матвеев.

Ответ чиновника публикует сегодня депутат Госдумы Андрей Альшевских, который одним из первых в феврале обратил внимание на покупку машины за 1,4 миллиона для ТЮЗа. В бумаге за подписью Матвеева говорится, что покупка Kia Optima Prestige обусловлена необходимостью замены автопарка театра. И в первую очередь как раз запланирована замена «Волги» – ГАЗ-3102 2008 года выпуска, имеющего пробег более 243 тыс. километров с момента начала эксплуатации. ГАЗ-3102 перестал отвечать требованиям безопасности дорожного движения из-за повышенного износа его узлов и агрегатов».

По мнению представителе мэрии, выбранная Kia является наиболее подходящим автомобилем в данном сегменте. Тем более что это машина российского производства. Закупочная процедура была проведена в соответствии с законом.

Напомним, информация о покупке нового автомобиля – Кia Optima Prestige за 1,4 млн рублей – была размещена на портале госзакупок в феврале. После публикации многими СМИ информации о покупке дорогой машины в соцсетях пошла волна недовольства действиями директора ТЮЗа – с 1 февраля 2017 года его директором стала Евгения Умникова, которая долгие годы возглавляла управление образования Екатеринбурга, а с февраля 2016 года была директором лицея №130. В свою очередь, Умникова написала ответ на претензии Андрея Альшевских: «Уважаемый Андрей Геннадьевич! Спасибо за внимание к тюзу! Подготовка к 90 летию театра началась с Вашего уничтожительного недоверия! Приезжайте в гости, проедемся на " Волге» 2008 года , расскажем о расходах на ее содержание и ремонт. Отчитаемся о доходах. А мы стараемся очень, работаем и постввили задачи обновления автопарка. О себе На службу и обратно я хожу пешком, как раз мимо Заксобрания. Вижу на каких машинах подьезжают депутаты, соткуда начинается расчиситка дорог и т.д. Не разжигайте недоверия , а просто дойдите до тюза! Мы Вас ждем», – написала Евгения Умникова, бывший руководитель гороно, в комментариях (орфография и пунктуация авторские, в следующем посте автор извинилась за ошибки).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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