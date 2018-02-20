Екатеринбургскому ТЮЗу срочно понадобилась новая иномарка за 1,4 млн рублей

Екатеринбургский театр юного зрителя принял решение о покупке нового автомобиля – Кia Optima Prestige за 1,4 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом размещена на портале госзакупок. В протоколе заседания комиссии говорится, что автомобиль будет куплен по договору с единственным поставщиком – ООО «Автобан-Вест». По мнению контрактного управляющего Екатерины Ивановой, машину требуется купить «в связи с возникшей потребностью», причем «применение иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно».

Закупкой уже заинтересовался депутат Госдумы Андрей Альшевских, который обещал «потревожить» администрацию города и прокуратуру запросом о целесообразности этой покупки. Отметим, что Екатеринбургский ТЮЗ является муниципальным учреждением. С 1 февраля прошлого года его директором стала Евгения Умникова, которая долгие годы возглавляла управление образования Екатеринбурга, а с февраля 2016 года была директором лицея №130.

Это не первая попытка в этом году приобрести иномарку за бюджетные деньги. Например, неделю назад администрация Невьянского городского округа сообщила о закупке седана стоимостью более 1,5 млн рублей, этим фактом уже заинтересовалась прокуратура.

Екатеринбург, служба информации

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