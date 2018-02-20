«Я хожу пешком», – директор ТЮЗа ответила на претензии по закупке автомобиля за 1,4 миллиона рублей

Директор ТЮЗа Евгения Умникова ответила на претензии по покупке нового автомобиля Кia Optima Prestige за 1,4 млн рублей. По словам руководителя, театр поставил себе задачу обновить старый автопарк, а сама директор ходит на работу и обратно пешком.

Евгений Умникова написала свой ответ на претензии на странице депутата Госдумы Андрея Альшевских, который сегодня разместил информацию о закупке автомобиля, вызвавшую большой резонанс.

«Уважаемый Андрей Геннадьевич! Спасибо за внимание к тюзу! Подготовка к 90 летию театра началась с Вашего уничтожительного недоверия! Приезжайте в гости, проедемся на " Волге» 2008 года , расскажем о расходах на ее содержание и ремонт. Отчитаемся о доходах. А мы стараемся очень, работаем и постввили задачи обновления автопарка. О себе На службу и обратно я хожу пешком, как раз мимо Заксобрания. Вижу на каких машинах подьезжают депутаты, соткуда начинается расчиситка дорог и т.д. Не разжигайте недоверия , а просто дойдите до тюза! Мы Вас ждем», – написала Евгения Умникова, бывший руководитель гороно, в комментариях (орфография и пунктуация авторские, в следующем посте автор извинилась за ошибки).

Напомним, информация покупке нового автомобиля – Кia Optima Prestige за 1,4 млн рублей – размещена на портале госзакупок. В протоколе заседания комиссии говорится, что автомобиль будет куплен по договору с единственным поставщиком – ООО «Автобан-Вест». По мнению контрактного управляющего Екатерины Ивановой, машину требуется купить «в связи с возникшей потребностью», причем «применение иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно».

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, который обещал «потревожить» администрацию города и прокуратуру запросом о целесообразности этой покупки. Отметим, что Екатеринбургский ТЮЗ является муниципальным учреждением. С 1 февраля прошлого года его директором стала Евгения Умникова, которая долгие годы возглавляла управление образования Екатеринбурга, а с февраля 2016 года была директором лицея №130.

Это не первая попытка в этом году приобрести иномарку за бюджетные деньги. Например, неделю назад администрация Невьянского городского округа сообщила о закупке седана стоимостью более 1,5 млн рублей, этим фактом уже заинтересовалась прокуратура.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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