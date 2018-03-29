Замначальника УГИБДД по Свердловской области попался пьяным за рулем и отказался от медосвидетельствования

По неподтвержденным данным, сегодня ночью заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов, находясь нетрезвым за рулем автомобиля Citroen, столкнулся с легковушкой и скрылся с места. После погони удалось выяснить, что высокопоставленный водитель был нетрезв, но отказался от медосвидетельствования. В ГУ МВД РФ по Свердловской области прокомментировали, не называя имен и должностей: водитель в обязательном порядке будет привлечен к предусмотренной законом ответственности.

О том, что замначальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов попался за рулем нетрезвым, сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Якобы ночью на Объездной дороге Citroen стал виновником аварии с внедорожником, но скрылся с места ДТП. Водитель джипа организовал погоню и сообщил об инциденте сотрудникам ГИБДД, которые после преследования сумели остановить Citroen, за рулем которого оказался Александр Юнусов. По словам источников, от мужчины пахло алкоголем, имелись все признаки опьянения. Но от медосвидетельствования он отказался.

Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, который, впрочем, не назвал конкретных имен и должностей.

«Позиция Госавтоинспекции Свердловской области принципиальна – борьба с пьяными водителями будет продолжена. Если водитель, в том числе должностное лицо любого уровня, будет задержан при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или будет зафиксирован отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения – водитель в обязательном порядке будет привлечен к предусмотренной законом ответственности. Ни специальные звания, ни высокие должности не освобождают участников дорожного движения за совершенные нарушения ПДД РФ. Работа инспекторов ДПС, направленная на обеспечение безопасности, будет продолжена, и поблажек не будет никому. Управление транспортным средством с признаками опьянения недопустимо и никто не сможет уйти от предусмотренной законом ответственности», – заявил Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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