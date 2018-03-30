Замначальника ГИБДД, пойманный за рулем пьяным, недавно получил новое звание

Появились новые подробности в скандальной истории с заместителем начальника управления ГИБДД по Свердловской области Александром Юнусовым, который был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он недавно получил очередное звание – полковника полиции. По слухам, именно это событие было поводом для застолья, после которого высокопоставленный гаишник решился сесть за руль.

Однако, как рассказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, это произошло более двух недель назад.

«Руководством главка он отстранен от исполнения своих обязанностей до окончания служебной проверки», – добавил собеседник агентства.

Напомним, после окончания ее он будет уволен по отрицательным мотивам, об этом ранее говорили в полиции. Также начальник проштрафившегося гаишника, глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин будет привлечен к дисциплинарной ответственности, как только выйдет из отпуска.

Авария с участием Юнусова произошла в ночь с 28 на 29 марта на улице Окружной. Полковник ехал за рулем Citroen и столкнулся с едущей по соседней полосе Toyota Land Cruiser. К счастью, никто не пострадал, и ущерб автомобилям был минимальный. По информации СМИ, представитель УГИБДД уехал с места ДТП, а его подчиненным пришлось два часа гоняться за ним по городу. Так или иначе, Юнусов от медосвидетельствования отказался. Кроме увольнения ему грозит штраф по ст. 12.26 КоАП РФ и лишение прав на два года.

Екатеринбург, служба информации

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