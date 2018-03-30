В Екатеринбурге потеплеет до +10

В Екатеринбург идет долгожданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, оно начнется со 2 апреля.

В ближайшие выходные температура воздуха будет не очень высокой – в субботу днем ожидается 0 градусов, а в воскресенье – до +1. Ночью может подморозить до -5…-10 градусов. Но уже в понедельник днем воздух прогреется до +4 градусов, а во вторник и среду столбики термометров приблизятся к отметке +10. По ночам будет около -1…-2 °С.

Напомним, ранее Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков с апреля по сентябрь включительно. Уральцам, которые ждут тепла, судя по обнародованной информации, придется запастись терпением – второй месяц весны будет прохладным, но зато порадует лето.

Екатеринбург, служба информации

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