Вопрос об отставке Карапетяна официально внесен в повестку заседания Заксобрания (ДОКУМЕНТ)

В раздаточных материалах на ближайшее заседание свердловского заксобрания появился проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Армена Карапетяна. Вопрос будет поставлен на голосование 3 апреля.

Напомним, досрочной отставки Карапетяна добивается прокуратура Свердловской области. Ранее надзорное ведомство направило в региональный парламент представление, указав, что депутат в декларации о доходах за 2016 года не указал сведения об имуществе двух своих детей. Документ был рассмотрен мандатной комиссией, которая рекомендовала применить к депутату санкции. Однако окончательное решение будет принято общим голосованием на пленарном заседании заксо.

Добавим, что сам Армен Карапетян никак не комментирует претензии прокуратуры в свой адрес.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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