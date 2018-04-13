На Урале коллекторам выписали штраф за блокировку телефона в больнице

В Первоуральске микрофинансовая организация блокировала телефон регистратуры в поликлинике, выбивая долг из сотрудника медучреждения. Нарушение закона, к тому же мешающее дозвониться до больницы, обошлось коллекторам в 50 тысяч рублей.

Сотрудники ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница г. Первоуральска» обратились в прокуратуру с сообщением о том, что коллекторы мешают работать регистратуре и приемной главврача своими звонками. Один из сотрудников поликлиники оформил займ в микрофинансовой организации ООО МКК «Уралсервис» и вовремя не вернул деньги, из-за чего 29 сентября и 2 октября 2017 года коллекторы практически не переставая звонили по телефонам поликлиники.

Способы, которыми коллекторы могут взыскивать долги, законодательно ограничены. В частности, раскрывать сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника, в том числе через сообщение по месту работы, не допустимо. «В связи с выявленным нарушением в отношении ООО МКК «Уралсервис» прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Совершение кредитором или лицом, действующим о его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Накануне Первоуральский городской суд оштрафовал ООО МКК «Уралсервис» на 50 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

И это уже не первый подобный случай – в марте 2016 года в Екатеринбурге три рабочих дня по официальным телефонам больницы звонил автоинформатор с требованием вернуть долг в банк Home Credit. Практически полностью была остановлена работа бухгалтерии и отдела кадров. Когда же скандал вышел на федеральный уровень, банк уволил свою сотрудницу, организовавшую автодозвон. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 13.04.18

13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Эксперты назвали риски народных протестов, способных пошатнуть авторитет Путина, – экология, обманутые граждане и ЧС. / Официально: глава МВД подписал указ об увольнении Юрия Демина (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»