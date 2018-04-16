Полиция займется свердловским главой, обнаружившим в заксо американского шпиона

Главе Каменского района Сергею Белоусову грозит уголовное преследование за клевету: он публично назвал депутата областного заксобрания Вячеслава Вегнера агентом госдепа и американским шпионом.

Как рассказал РИА «Новый День» каменский общественник Сергей Барсуков, глава высказал свое мнение о депутате Вегнере на одном из заседаний районной думы. «Я сам голосовал за этого депутата, и знаю, что он многое делает. Поэтому я написал заявление в МО МВД Каменск-Уральский, чтобы слова Белоусова проверили на клевету», – сообщил избиратель.

Сам Вячеслав Вегнер отнесся к истории с юмором. «Ну что можно сказать о главе, который вместо работы агентов госдепа ищет? Я сам, конечно, не стану никуда писать. Зачем перегружать наши и без того загруженные правоохранительные органы», – заявил он.

Напомним, главе Каменского района угрожает импичмент. Зимой в жилых домах муниципалитета то и дело отключалось отопление. В некоторых селах доходило до того, что люди заводили припаркованные у дома автомобили и выносили туда маленьких детей греться. Другая проблема – канализационные стоки. Фекалии в селе Новоисетском часто выходят на поверхность из-за аварий на сетях и стекают в реку Исеть. Глава района Сергей Белоусов на обращения граждан не реагирует, а критиков обвиняет во всех смертных грехах. Поэтому жители района инициировали процедуру отрешения его от власти. На прошлой неделе они подали соответствующую заявку в избирком.

Каменск-Уральский, Екатеринбург, служба информации

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