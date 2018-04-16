Мэрская теща попалась на незаконной агитации в Артемовском

Довыборы в Артемовскую городскую думу отметились курьезом: теща мэра была уличена в незаконной агитации за одного из кандидатов.

Как рассказал РИА «Новый День» пресс-секретарь свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Вениамин Помазкин, на тещу главы администрации Артемовского Андрея Самочернова им пожаловалась одна из избирательниц. Она рассказала, что пожилая женщина стоит возле избирательного участка и призывает знакомых голосовать за кандидата от «Единой России» по одномандатному округу №6, директора городской лыжной базы Дмитрия Сухарева. Эсеры написали жалобу, по их данным, тещу Самочернова вызывали в полицию для дачи объяснений. На результаты выборов это, впрочем, не повлияло – на данный час по числу голосов в округе лидирует именно кандидат от ЕР. В округе № 16, где также избирали недостающего депутата, побеждает пенсионер-самовыдвиженец Вячеслав Культиков. А вот в округе № 17 выборы не состоялись. Там был только один зарегистрированный кандидат, либерал-демократ Анатолий Старостин. В таких случаях в бюллетенях предусмотрено только два варианта ответов: за или против. Большинство избирателей проголосовали против, так что в ближайшее время в округе будут назначены еще одни довыборы.

Напомним, довыборы в Артемовском были назначены в связи с тем, что в прошлом году дума потеряла сразу трех депутатов. Летом досрочно ушли по собственному желанию Раиса Гареева и Артур Гареев, а в октябре 2017 года скончался депутат, известный местный журналист Александр Шарафиев. На три вакантных места в гордуме Артемовского претендовали 11 зарегистрированных кандидатов: по одному от ЕР и КПРФ, два кандидата от «Справедливой России», три – от ЛДПР, четыре – самовыдвиженцы.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 16.04.18

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