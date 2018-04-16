Оба вакантных места в думе Кушвы займут единороссы

В Кушве подвели предварительные итоги состоявшихся вчера довыборов в муниципальную думу.

Как сообщили РИА «Новый День» в местном избиркоме, в одномандатном округе №1 явка избирателей составила 34,79%. Победителем стал кандидат от «Единой России», начальник участка шахты «Южная» Высокогорского ГОКа Борис Черных с результатом 44%. В округе № 2 в выборах приняли участие около 22% избирателей. Здесь победу одержал тоже кандидат от ЕР, главный энергетик ООО «Молочная благодать» Ильдар Шаматов, набравший почти 47% голосов. Всего на два мандата претендовали девять кандидатов: по два от ЕР и КПРФ, один от ЛДПР и четыре самовыдвиженца.

Добавим, что довыборы в местную думу вчера прошли и в Артемовском. Здесь выбирали депутатов в трех округах. В одном из них победил единоросс, во втором –

самовыдвиженец, в третьем победителей не оказалось вообще.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 16.04.18

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