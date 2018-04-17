Зачинщика массовой драки в Еланском гарнизоне отправили в колонию

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор зачинщику массовой драки в Елани – схлестнулись десятки тувинцев и солдат местного гарнизона. Военнослужащий-контрактник осужден на три года колонии общего режима.

Суд вынес приговор по делу рядового к/с Ондара Эртежи Эрес-ооловича, его признали виновным по двум статьям УК РФ – ч. 1 ст. 334 «Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей» и ч. 3 ст. 335 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия». Как рассказал «Новому Дню» заместитель руководителя организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ЦВО майор юстиции Алексей Садовский, в суде доказали, что Ондар стал зачинщиком драки: 1 августа около 22:30 рядовой Ондар, военнослужащий тувинской части, находившийся в казарме 4-й учебной роты в Елани, начал бунтовать против требований командира. Он ударил начальника металлической дужкой от кровати по голове, за командира пытался заступиться рядовой Александр Козырев, Ондар избил рядового.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый Ондар Э.Э.-о. вину в инкриминируемых деяниях не признал», – уточнили в ВСУ по ЦВО. Суд приговорил тувинца к 3 годам колонии общего режима. Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск к Ондару, заявленный военным прокурором в интересах государства в сумме свыше 84 000 рублей, а также частично потерпевшим в сумме 15 000 рублей.

Напомним, по информации СМИ, в военной части произошло массовое столкновение между 60 бойцами из Тувы и сотней – из местного гарнизона, в результате чего 14 человек были ранены, якобы холодным оружием. Однако в ЦВО официально заверили, что никакого холодного оружия не было. «В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины. По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих, никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено. Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия – абсолютная ложь», – заявили в ЦВО.

Екатеринбург, служба информации

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