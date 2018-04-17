Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в вечером в пятницу

Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в пятницу вечером. Как рассказали «Новому Дню» в мэрии, она начнется 20 апреля в 20:00 на площади 1905 года. Движение транспорта будет ограничено.

В этот вечер военной техники в центре Екатеринбурга не будет – пока что все танки, БМП и другие боевые единицы ЦВО и Екатеринбургского гарнизона репетируют на Вторчермете. В частности, завтра утром с 09:00 до 13:00 нельзя будет проехать и пройти по улице Эскадронной от Окраинной до Новосибирской Второй, по Новосибирской от Палисадной до Окружной), по Зенитчиков от Палисадной до Братской и по Патриса Лумумбы от Братской до Военной.

Репетиции военной техники продолжатся и на следующей неделе. Тренировка на окраине Екатеринбурга запланирована на 24 апреля, это вторник. Кроме того, полномасштабные ночные репетиции на площади 1905 года пройдут 27 апреля, а также 2 и 4 мая. Движение транспорта в центре также будет ограничено.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

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