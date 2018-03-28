Танки и квадроциклы под снегом: на Вторчермете провели первую репетицию парада Победы (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге началась подготовка к проведению парада в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как обычно, первые тренировки военных проходят на Вторчермете.

Первая репетиция парада Победы

Сегодня в течение нескольких часов по улицам микрорайона ездили танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры и даже квадроциклы. Как пояснил пресс-секретарь Центрального военного округа Ярослав Рощупкин, подразделение спецназа на вездеходах будет впервые принимать участие в майском параде на площади 1905 года.

Всего в торжественном шествии планируется задействовать около ста единиц боевой техники, находящейся на вооружении Екатеринбургского гарнизона и ЦВО. В том числе 9 мая на площади будут представлены ракетные комплексы «Искандер-М» и традиционный танк Т-34.

По словам представителя ЦВО, участники парада не получают никаких преференций в военной службе, но с ними обязательно работают психологи.

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Репетиции парада Победы будут проходить в Екатеринбурге еще семь раз. Следующие тренировки военных на Вторчермете состоятся 4, 11, 18 и 24 апреля с временными перекрытиями улиц. Полномасштабные ночные репетиции на площади 1905 года запланированы на 27 апреля, 2 и 4 мая. В эти даты по маршруту следования военных колонн к центру города будет ограничено движение всех видов транспорта с 18 часов вечера до 4 часов утра.

Чтобы не повредить дорожное покрытие, на гусеницы танков надевают специальные резиновые накладки. Военные уверяют, что в такой «обуви» тяжелая техника проезжает по улицам, как «жигули».

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Валентина Ярославцева

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