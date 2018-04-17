В пару к Ваенге на 9 Мая в Екатеринбурге пригласили любимчиков президента

Вместе с Еленой Ваенгой на концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге в этом году выступит группа «Любэ». Также на главной площадке у Театра драмы будут выступать местные творческие коллективы. Завершится праздник салютом.

Ранее в мэрии Екатеринбурга сообщали, что главной приглашенной звездой на праздновании Дня Победы в Екатеринбурге станет Елена Ваенга. Певица уже принимала участие в концерте 9 Мая год назад. Сегодня губернатор региона дополнил список звезд, рассказав, что в Екатеринбурге в День Победы выступит группа «Любэ». Как пишет Евгений Куйвашев в своем инстаграме, любимая группа президента тоже выступит у Театра драмы.

Напомним, мероприятия в честь Дня Победы в Екатеринбурге начнутся 24 апреля. Всего на организацию из бюджета города выделен 21 миллион рублей. Главным днем станет 9 мая. Традиционно с утра чиновники возложат цветы к разным городским мемориалам, после чего в 10:00 на площади 1905 года начнется парад Победы. В торжественном шествии планируется задействовать около ста единиц боевой техники, находящейся на вооружении Екатеринбургского гарнизона и ЦВО. В том числе 9 мая по площади проедут ракетные комплексы «Искандер-М» и традиционный танк Т-34. В ближайшую пятницу, 20 апреля, пройдет первая ночная репетиция парада Победы на площади 1905 года.

Сразу после техники 9 мая в 11:00 по брусчатке начнет шествие «Бессмертный полк». В течение всего дня по Екатеринбургу будут идти концерты, фильмы, праздничные акции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

Распятие Христа под патронажем РПЦ – экспериментальную оперу поставили в Екатеринбурге (ВИДЕО). / В Екатеринбурге приставы арестовали больше десятка автомобилей прямо на дороге: готовится новый рейд. / «Котики не будут замурованы!» – минстрой поставил точку в спорах коммунальщиков и зоозащитников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»