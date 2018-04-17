Резиденция и прокуратура схлестнулись в суде из-за претензий депутата (ФОТО)

Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня рассмотрел иск губернатора Евгения Куйвашева к областной прокуратуре, встав на его сторону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резиденция и прокуратура поспорили из-за разницы во взглядах на депутатские запросы, приходившие губернатору. В прошлом году депутат Госдумы Андрей Альшевских запросил у губернатора копию его обращения к президенту о проведении трехсотлетнего юбилея Нижнего Тагила на федеральном уровне. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов отказал, мотивируя это тем, что Альшевских избран не от Тагила, а от Екатеринбурга, а значит, этот вопрос не относится к его профессиональной деятельности. Альшевских пожаловался в прокуратуру, которая вынесла в адрес губернатора предписание – немедленно ответить депутату на его запрос. Администрация губернатора с представлением не согласилась и подала в суд.

Сегодня в суде представитель резиденции Сергей Кострицын повторил аргумент Тунгусова: Альшевских избран не от Тагила. Он также добавил, что в оргкомитет по празднованию юбилея Нижнего Тагила уже включены два других депутата Госдумы – Алексей Балыбердин, избранный как раз от Нижнего Тагила, и Андрей Ветлужских, который «хорошо известен, в том числе и по своей профсоюзной деятельности».

Выступавший в качестве заинтересованного лица Альшевских пытался доказать, что представленные из резиденции документы помогли бы ему защищать интересы области на федеральном уровне, в том числе и при формировании бюджета РФ. «Наверное, вам следовало бы указать эту причину в запросе, и они бы обрадовались и согласились», – предположила судья Ирина Майорова, но депутат воспринял это скептично.

После пребывания в совещательной комнате судья вынесла решение: исковые требования губернатора удовлетворить, предписание прокурора признать незаконным. На оспаривание решения у сторон есть один месяц. Все заседание не заняло и часа.

Альшевских уже пообещал, что так этого не оставит. «Верх-Исетский районный суд решил, что администрация губернатора не обязана никому предоставлять запрашиваемую информацию. Огорчён, но не повержен», – заявил он и добавил, что намерен добиться обсуждения этого вопроса в самой Госдуме – на комитете по регламенту и контролю, в который он входит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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