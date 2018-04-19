«За нами следят прокуратура и СМИ», – чиновников просят не прятать доходы

Прокуратура Свердловской области готовит документы в суд для оспаривания решения свердловского заксобрания о сохранении мандата депутату Армену Карапетяну. Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ориентировочно это случится в начале мая.

Напомним, 3 апреля депутаты отказались прекратить полномочия Карапетяна, который забыл указать в сведениях о доходах и имуществе данные на двух из своих шести детей – 2004 и 2012 года. За проголосовало 23 депутата, 9 против, два воздержались, 13 не голосовали. Представитель областной прокуратуры в заксобрании Ксения Масалова сразу предупредила, что ведомство будет добиваться прекращения полномочий депутата Карапетяна через суд.

Сегодня же губернатор Евгений Куйвашев и первый вице-губернатор Владимир Тунгусов на заседании правительства еще раз обратили внимание областных и местных властей на важность своевременного и четкого проведения декларационной кампании. По словам Тунгусова, муниципальные депутаты стали ответственнее подходить к выполнению этой обязанности. В 2015 году забыли отчитаться 12% избранных депутатов, в 2016 – 3%, в 2017 – только 0,3%. По данным первого вице-губернатора, за 2017 год не отчитались только четыре депутата – в Ивдельском и Качканарском городских округах, а также в Галкинском сельском поселении.

Тунгусов напомнил, что указание неполных сведений также является основанием для отзыва мандата, и прокуратура в этом направлении действует «довольно последовательно и напористо». Самый свежий пример связан как раз с Карапетяном. «Мы внимательно следим за ситуацией. А вместе с нами и средства массовой информации», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Напомним, сам Тунгусов задекларировал доход почти в 38 млн рублей, губернатор – 5,4 млн рублей.

До 30 апреля сведения о своих доходах обязаны предоставить еще около 3,5 тысячи госслужащих, чьи должности включены в перечни должностей с коррупционными рисками.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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