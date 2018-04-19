Самыми веселыми на первомайской демонстрации обещают быть пенсионеры

В Екатеринбурге началась подготовка к первомайской демонстрации. Однако большинство представителей политических партий, опрошенных корреспондентом РИА «Новый День», пока либо вообще не думали об этом, либо не готовы раскрыть детали своих планов.

Например, в пресс-службе «Единой России» агентству сообщили, что организаторами основной демонстрации будут не они, а руководство свердловской организации профсоюзов. Соответственно, по содержательной части шествия в партии тоже ничего сообщить не смогли.

Первый секретарь СРО КПРФ Александр Ивачев сообщил, что коммунисты уведомление о шествии уже подали и рассчитывают примерно на 1000 человек. По его словам, будут на шествии и некие сюрпризы, но раскрывать информацию о них он не стал – «а то потом неинтересно будет».

Руководитель аппарата свердловского отделения ЛДПР Антон Безденежных рассказал, что либерал-демократы непременно пройдут собственной колонной не менее 500 человек. Лозунги ожидаются традиционные: «Мир! Труд! ЛДПР!», «Не мешайте работать!». И так далее.

В пресс-службе «Справедливой России» о первомайских планах отделения рассказать затруднились.

Зато боевой настрой обнаружился у Партии пенсионеров. «Мы обязательно пойдем. Не знаю, отнесли уже уведомление или нет, но уже готовимся. Отделяться от других особенно не будем, пойдем традиционно от Почтамта, в одно время с «Единой Россией» и профсоюзами, но нас будет легко узнать – мы веселые, с гармошками и флагами. Человек 200, думаю, соберется», – рассказал руководитель отделения Дмитрий Сергин.

Партия «Яблоко» пока не определилась, будет ли она праздновать Первомай вместе с остальными партиями. Представитель федерального совета партии Максим Петлин сообщил, что сейчас у «яблочников» на повестке дня другой вопрос – объединение оппозиции и участие в выборах в гордуму Екатеринбурга.

Штаб Навального в Екатеринбурге к Первомаю не готовится – у него свои планы. Пятого мая сторонники оппозиционера планируют провести во всех крупных городах России митинги, приуроченные к инаугурации Владимира Путина, под лозунгом «Он нам не царь».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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